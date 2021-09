“I venerdì ai giardini della Spes”, a Ventimiglia ultimo incontro con “Deboli e soli”

Ventimiglia. Si concludono domani, 3 settembre alle 17 gli incontri della serie “Deboli e soli”, ospitati nella cornice de “I venerdì ai Giardini della Spes”. L’appuntamento conclusivo, anche in vista della ripresa della didattica, si terrà presso la sede della Spes, in corso Limone Piemote 63, a Ventimiglia, e avrà per tema “Soggetti deboli nella scuola”. A introdurre i lavori sarà la professoressa Debora Roncari, docente del liceo Aprosio di Ventimiglia.

