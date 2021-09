Imperia, si veste da carabiniere: denunciato dall’Arma Diego Berardi

Imperia. Pantaloni dei carabinieri cavallerizzi e maglia mimetica addosso: è di nuovo nei guai Diego Berardi, imperiese già balzato alla ribalta della cronaca il 7 dicembre del 2015, quando venne arrestato in Francia a Strasburgo su mandato di cattura internazionale e poi prosciolto da ogni accusa. Questa volta il 46enne è stato denunciato per uso illegale di distintivi ed emblemi di Stato per essersi vestito da militare dell’Arma.

... » Leggi tutto