Sanremo, giornata sportiva di beneficenza a Pian di Poma con l’associazione sportiva Sanremo Calcio

Sanremo. L’associazione sportiva Sanremo Calcio, in collaborazione con molti altri ragazzi di Sanremo, tra i quali l’Associazione A.N.F.F.A.S., il Centro di Solidarietà l’Ancora, stanno adoperando per organizzare un evento di beneficenza che ha come obiettivo recuperare beni di prima necessità e fondi per rifugiati provenienti dall’Afghanistan alloggiati presso il Presidio Militare di Sanremo, sito in via Lamarmora.

