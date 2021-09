Campo Zaccari, Veronica Russo (FdI): «Il 13 settembre incontro con i sindaci per verificare possibile riqualificazione»

Camporosso. «Insieme all’assessore regionale allo sport Simona Ferro e ai quattro sindaci dei Comuni interessati (Vallecrosia come capofila, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia) abbiamo fissato per il 13 settembre un incontro al campo Raoul Zaccari di Camporosso per verificare lo stato dell’arte dell’impianto e comprendere le criticità al fine di trovare possibili soluzioni che abbiano come risultato la ricerca di finanziamenti per la riqualificazione dell’impianto». Lo annuncia la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo.

