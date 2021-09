Genova. Di fronte alla sede regionale Rai in corso Europa si aprirà, in settimana, il cantiere per il rifacimento dei giunti del viadotto: i lavori all’inizio saranno eseguiti nelle ore della notte e successivamente in orario diurno, prima su una semi-carreggiata e poi sull’altra, con almeno 2 corsie per senso di marcia. La fine lavori è prevista per il 6 ottobre.

