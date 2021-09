Come diffuso dal bollettino meteo del centro Limet le previsioni per oggi, venerdì 3 settembre, prevedono nuvolosità sparsa su gran parte della regione, in prevalenza di tipo medio-alto. Nubi più compatte sull’imperiese e alpi liguri dove non si esclude qualche piovasco, maggiormente aperto il cielo a levante.

