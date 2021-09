Genova. “Il marchio verde è umiliante per tutti i cittadini e i lavoratori”. La definizione è quella scelta da un’insegnante in piazza De Ferrari insieme ad altri lavoratori della scuola e della sanità, circa 200 persone radunate dalla Cub per dire no al green pass obbligatorio che al momento riguarda solo i loro settori “ma prima o poi – sostengono – questo percorso colpirà tutti”.

