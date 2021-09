Polizia Locale: 2,3 milioni per potenziamento della centrale operativa di via Sampierdarena e via Gualco

Genova. La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e dell’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Giorgio Viale, la scheda progettuale per il rinnovo e il potenziamento della Centrale operativa della Polizia Locale e quelle per la riqualificazione di via Sampierdarena e di via Gualco. Si tratta di interventi, per un totale di 2.352.870 euro, che saranno realizzati grazie all’adesione al Fondo istituito dal Ministero dell’Interno in materia di Sicurezza, rifinanziato per il triennio 2021-23. Le schede progettuali dovranno essere trasmesse alla Prefettura per l’iter che darà accesso alle somme.

... » Leggi tutto