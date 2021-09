Toti: “A metà settembre la Liguria raggiungerà l’80% di vaccinati almeno con prima dose”

Genova. “Nella settimana tra il 13 e il 19 settembre, con questo trend di dosi giornaliere somministrate, in Liguria raggiungeremo l’80% dei vaccinati almeno con prima dose. Il primo step per raggiungere quell’immunità di massa indispensabile per sconfiggere il virus”. Così il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento in Liguria della campagna vaccinale.

... » Leggi tutto