Trasporto pubblico, dal Governo via libera ai mezzi da 24 metri anche per Genova

Genova. Arriva nel decreto legge Mims, insieme a tante altre novità che riguardano il codice della strada, la norma che sdogana l’utilizzo di veicoli da 24 metri per il trasporto pubblico locale. Un provvedimento molto atteso a Genova, visto che il Comune aveva in programma di acquistare questi mezzi per attrezzare i quattro assi di forza, che si tratti di filobus (come prevedeva lo studio di fattibilità secondo i termini del bando) o bus elettrici flash charging (come vuole fortemente il sindaco Bucci).

... » Leggi tutto