Albenga, Ciangherotti: “Da anni in Comune studiano la De.Co. e ad oggi non ne hanno riconosciuta neanche una”

Albenga. “Ho letto, nei giorni scorsi, che Edoardo Raspelli, famoso critico enogastronomico, è stato accolto con tutti gli onori dagli amministratori comunali, con il sindaco Tomatis in testa. Pensavo che, in quell’occasione, avendo un personaggio di così alto rilievo nel mondo dell’enogastronomia, si parlasse dei prodotti di eccellenza della Piana di Albenga, Quelli che, in qualche modo, dovrebbero ottenere la De.Co, la Denominazione Comunale. Così non è stato: la visita di Raspelli è stata l’ennesima passerella, provincialismo allo stato puro, di un personaggio di rilievo, con consegna di libri e passeggiata tra le torri, con l’ineffabile dottor Pirino, Accademico della Cucina Italiana, come unico ambasciatore”. L’attacco arriva da Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

