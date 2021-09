Diano Marina, il ministro al Turismo Garavaglia lancia la campagna di Za Garibaldi

Diano Marina. «Una candidatura importante e di peso, per una lista molto seria, per una città che merita un buon governo». A parlare è il ministro il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, arrivato nel pomeriggio nella Città degli Aranci per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco Cristiano Za Garibaldi. Entrambi gli esponenti del Carroccio, insieme ai loro compagni di partito, l’onorevole Flavio Di Muro, il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e Mabel Riolfo, consigliere regionale, hanno fatto una lunga passeggiata nel centro cittadino, parlando con commercianti, residenti e turisti.

