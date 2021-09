Monaco. Stop all’obbligo del green pass, i No vax sfilano per le vie del Principato. Il movimento francese contro l’obbligo vaccinale si è riunito questo pomeriggio, intorno alle 14, in boulevard des Moulins, da dove è partito un corteo che è arrivato fino alla piazza della chiesa di Sainte Dévote. La contestazione arriva a pochi giorni dall’introduzione del green pass dal 23 agosto per l’accesso ai locali pubblici.

