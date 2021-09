Noli, il medico va in pensione e i suoi 140 mutuati restano senza dottore. Il Comune: “Speriamo Asl risolva rapidamente”

Noli. “In conseguenza del pensionamento del dottor Giorgio Fusetti, il problema della totale assenza di nuovi medici nel distretto sanitario savonese si è palesemente materializzato anche nel nostro Comune: infatti, a breve, i suoi circa 140 mutuati residenti in Noli rimarranno scoperti dal punto di vista sanitario per un periodo al momento non definibile”. Ad annunciarlo è il sindaco di Noli, Lucio Fossati.

