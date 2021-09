Genova. Brandiva un lungo bastone di legno agitandolo in aria, minacciando di usarlo contro i passeggeri del treno. Per questo un cittadino del Gambia di 21 anni è stato denunciato la scorsa notte dalla polizia ferroviaria di Genova Brignole per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

