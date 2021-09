Sanremo, detenuto manda agente all’ospedale con una testata

Sanremo. Ancora un episodio di aggressione nei confronti di una agente di polizia penitenziaria. «Dopo i fatti di Genova Marassi questa volta è il turno di Sanremo – spiega il SAPPe della Liguria – dove un agente è stato colpito da una testata sferrata da un detenuto straniero B.M. il quale pretendeva di accedere in un settore del carcere dove non poteva transitare. Al richiamo del personale il detenuto ha reagito prima spintonandolo e poi colpendolo con una testata. L’agente – continua Michele Lorenzo del SAPPe – è stato soccorso da altro personale e condotto in ospedale per le cure del caso. Siamo consapevoli del duro lavoro del poliziotto penitenziario e siamo solidali con i colleghi che subiscono queste inaudite forme di violenza. Non si può consentire che gli errori di una politica penitenziaria disattesa e necessaria di rinverdimento, si trasformi in violenza contro la Polizia Penitenziaria».

... » Leggi tutto