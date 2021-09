“Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno”, il 16 settembre prossima udienza per il leghista Giovanni De Paoli

Genova. Si terrà in data del 16 settembre alle ore 10, davanti al Giudice Massimo Todella, la prossima udienza che vede processato Giovanni De Paoli, l’ex consigliere regionale leghista attualmente imputato perché rinviato a giudizio dal Pm Patrizia Petruzziello in quanto accusato di aver detto a margine di una seduta della commissione regionale sulla famiglia “Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno.”

