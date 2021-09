Torna il Festival Internazionale di Musica nel chiostro della Cappella Sistina di Savona

Savona. Domani il Chiostro della Cappella Sistina di Savona diventerà palcoscenico per la prima rappresentazione assoluta di “Al terzo foco”, testo di Pier Luigi Berdondini e musica di Giorgio Colombo Taccani, melologo in versione scenica per voce recitante, voce femminile, piccolo coro e sei strumenti. Nona edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona sempre alla ricerca dell’eccellenza con musicisti di calibro internazionale. Appuntamento alle 21.

... » Leggi tutto