Andora. Al via le prenotazioni per l’ingresso all’Endless Summer di Andora che sabato 11 settembre (ore 21.30) propone il concerto di Fiorella Mannoia “Padroni di niente”. L’evento è a ingresso libero, ma in ottemperanza alle normative contro la diffusione del Covid i posti a sedere sono limitati ed è necessario prenotare. Importante avere il green pass che sarà controllato all’ingresso.

