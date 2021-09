Aromatica, il basilico protagonista del “Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio”

Diano Marina. Il basilico è la regina delle erbe aromatiche. Al basilico e al pesto – così come a tutti i prodotti di eccellenza della Riviera Ligure – è dedicato ampio spazio durante tutta Aromatica (Diano Marina, 10-12 settembre). Sarà una delle star degli spazi di Assaggia la Liguria, protagonista di laboratori e degustazioni, esposto in numerosi stand e sarà anche il personaggio principale della gara eliminatoria del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio – la prima in presenza dopo l’emergenza sanitaria – il cui vincitore parteciperà di diritto a Genova alla prossima edizione della finale mondiale del Pesto Championship 2021-2022.

... » Leggi tutto