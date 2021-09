L’allenamento congiunto Sanremese-Casale finisce 1-1

Sanremo. Allenamento congiunto con il Casale, profumo di campionato al Comunale. Indisponibile ancora Acquistapace che continua a lavorare a parte per un fastidio alla coscia; non c’è Miccoli che ieri ha salutato i compagni ed è andato via, dopo aver chiesto alla dirigenza di avvicinarsi a casa. Assente Bohli, ancora impegnato con la Rappresentativa Nazionale LND Under 17. In panchina ci sono i giovani Magliocco (portiere 2004) e Noto (difensore 2003), entrambi in prova.

