L’Altarese ha iniziato con il piede giusto la Coppa Liguria di Prima Categoria superando in trasferta il Millesimo. La squadra, di fatto rifondata l’estate scorsa, ha confermato quanto di buono fatto vedere nel Memorial “Camera”. In quell’occasione, i giallorossi ben figurarono contro una corazzata come la Carcarese e contro una compagine di categoria superiore come il Bragno.

... » Leggi tutto