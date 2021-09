Lupi in città, il direttore dell’Istituto Zooprofilattico: “L’equilibrio si è rotto”

Genova. L’equilibrio fragile tra fauna selvatica e urbanizzazione si è rotto, e la presenza di tanti selvatici tra le nostre case ne è una prova evidente: le campagne sempre più abbandonate e la cura del verde nelle aree di interfaccia non sono più sufficienti per contenere una fauna selvatica in rapido ripopolamento. Questa la lettura del direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Angelo Ferrari dell’inedito avvistamento nel greto del Bisagno di un lupo.

... » Leggi tutto