Prima Categoria, Coppa Liguria: Quiliano&Valleggia-Savona, segui la cronaca in diretta

Quiliano. La prova del campo dopo un’estate rovente. Si potrebbe definire in questa maniera l’incrocio tra Quiliano&Valleggia e Savona, squadre militanti in Prima Categoria oggi alla prova del primo match ufficiale a quasi un anno dall’ultimo disputato. Sarà la prova della verità dopo svariate dichiarazioni per gli ospiti i quali, dopo aver ritrovato la denominazione storica (Savona Fbc), puntano adesso a riacquistare sul campo il perduto status di punto di riferimento per la provincia. I padroni di casa invece proveranno nuovamente a stupire, questo dopo un ottimo precampionato.

... » Leggi tutto