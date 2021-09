Vaccinazioni a ritmo serrato, Toti: “Chi era rimasto indietro sta capendo”

Genova. “In Liguria in una settimana sono stati somministrati 72.628 mila vaccini, una conferma di come la lotta per sconfiggere il Covid nella nostra regione non si sia mai fermata, pur con un fisiologico calo dovuto al fatto che gran parte della popolazione ha ormai ricevuto almeno una dose”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale. Dal 26 agosto sono state somministrate 68871 di vaccino a Mrna (Pfizer o Moderna) e 3757 AstraZeneca.

