Savona. Sono numeri da incubo quelli che si registrano negli ultimi anni in Liguria e più in generale nel nostro Paese con riferimento alla violenza sulle donne e ai femminicidi. Una tematica da brividi non solo per le persone vittime di violenza (o peggio), ma anche per chi ha deciso di dedicare una fetta di tempo libero all’ascolto di queste brutte storie.

... » Leggi tutto