A Spotorno uova lanciate sull’auto di Toti: “Amici no-vax, la prossima volta portatele cotte”

Spotorno. Una brutta sorpresa per il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio a Spotorno. Terminato l‘incontro con il candidato sindaco del centro destra Giancarlo Zunino ha trovato due uova lanciate sulla sua auto. Secondo il governatore ligure si tratterebbe del gesto di alcuni contestatori no-vax. A raccontare l’episodio è stato lui stesso con una foto e un post ironico sulla sua pagina Facebook: “Fatta la frittata le uova non tornano intere… amici no vax (o in questo caso meglio dire no brain) ecco, la prossima volta portatele cotte!”.

... » Leggi tutto