Camporosso. Non sarebbero gravi le condizioni dell’uomo al volante dell’auto finita sotto strada nella boscaglia di un vallone di località Giuncheo. Verso le 15.30 uno svizzero a bordo di un’utilitaria Opel, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo per poi uscire dalla carreggiata e ritrovarsi con la macchina su di un fianco.

