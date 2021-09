Chiusanico, incendio boschivo: chiuso tratto Sp 99, atteso l’elicottero

Chiusanico. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile di Imperia hanno lavorato tutta la notte per tenere sotto controllo l’incendio boschivo divampato intorno alle 20,30 in località Gazzelli a Chiusanico. Per evitare che le fiamme riprendano a divorare l’area boschiva mista a uliveto soprastante la galleria Madonna degli Angeli della statale 28, in mattinata è atteso l’arrivo dell’elicottero antincendio. Vista la difficoltà di operare con le squadre a terra, infatti, c’è il rischio concreto che il vento possa ridare vigore al rogo, allargando il fronte di fuoco, che nella notte era di oltre 200 metri.

