Completamento Aurelia Bis a Sanremo, Paita ­«Coinvolgere concessionari rete autostradale ligure»

­Sanremo. ­«Coinvolgere i privati, i concessionari della rete autostradale ligure, nel progetto e nel finanziamento per il completamento dell’Aurelia Bis». E’ questo, in estrema sintesi, uno dei desiderata dell’onorevole del Partito Democratico Raffaella Paita, oggi in visita istituzionale, quale membro della commissione parlamentare sui Trasporti, a Palazzo Bellevue. Si parla di quei tre chilometri che mancano tra Sanremo Centro e Pian di Poma, previsti da decenni ma mai realizzati.

