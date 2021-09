«Degrado al cimitero di Oneglia»: la segnalazione del PD

Imperia. Fanno sapere dal Partito Democratico «In una nota stampa, a fronte di un intervento sulle luci votive, l’assessore competente dichiarava in data 22 maggio 2021 “continueremo per il decoro dei luoghi e per il rispetto dei defunti”, invece degrado, incuria e la totale mancanza di rispetto verso i nostri defunti, sono il triste scenario che si trovano dinanzi coloro che si recano al cimitero di Imperia Oneglia per andare a porgere un saluto ed un ricordo ai propri familiari, amici o parenti. il segnale è chiaro sin da subito con la parte bassa della colonna d’ingresso, per proseguire poi con pareti dalle quali si staccano calcinacci e addirittura intere lastre di marmo che dovrebbero adornare la parte “nuova” del nostro cimitero cittadino onegliese, erba alta, detriti accatastati e abbandonati da tempo, sporcizia di ogni genere dentro e immediatamente fuori il rettilineo adibito a parcheggi in direzione dell’autostrada, ringhiere in parte crollate ed in parte sgretolate che mettono a rischio l’incolumità dei frequentatori e numerose fontane non funzionanti danno un’immagine che è difficile da accettare, una grave mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e dei loro cari».

