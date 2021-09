Genova. Durante il Salone Nautico di Genova, previsto dal 16 al 25 settembre, i cantieri per la messa in sicurezza della galleria Rialto sulla A12 resteranno operativi, costringendo, quindi, alla rimodulazione del traffico autostrade. Che tradotto vuol dire possibili pesanti disagi per la circolazione.

... » Leggi tutto