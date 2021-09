Obbligo green pass a scuola, a Genova partite le prime diffide per gli insegnanti “reticenti”

Genova. Sono partite le prime “diffide ad adempiere” indirizzate agli insegnanti che negli scorsi giorni si sono rifiutati di esibire il green pass per entrare a scuola negli istituti della provincia di Genova. “Sono casi estremamente ridotti, nell’ordine delle unità – spiega Angelo Capizzi, presidente genovese dell’Associazione nazionale presidi -. Non hanno voluto nemmeno fare il tampone per entrare. I colleghi hanno inviato loro una diffida avvisando che dopo il quinto giorno, qualora non provvedano a mettersi in regola, scatterà la sospensione”.

