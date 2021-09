Savona 2021, Branca (Sinistra per Savona): “Schirru cosa ne pensa della posizione della Lega sui vaccini?”

Savona. “Salvini non riesce a decidere se per risalire nei sondaggi ed incalzare FdI è preferibile essere no vax, no/si green pass, pro o contro l’obbligatorietà, al lavoro si o al lavoro no, terrapiattista o altro. Ma nella nostra città una domanda si impone da tempo: il candidato sindaco Schirru, con il suo passato da medico, visto che si presenta in una coalizione sorretta dalla Lega, cosa ne pensa di questa posizione del partito e delle dichiarazioni del capo in testa?”. A chiederlo è Gabriella Branca, candidata nella lista Sinistra per Savona a sostegno di Marco Russo e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

