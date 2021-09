Genova. AMt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Ciro Menotti per lavori stradali, tutti i giorni da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, dalle ore 20.55 alle ore 04.00, le linee 1, 128, 170, 653 e N2 modificheranno i percorsi come di seguito indicato.

