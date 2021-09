Carcarese, Giorgio Mombelloni senza mezzi termini: “Chiediamo scusa ai tifosi, bisogna fare di più”

La prima ufficiale è sempre un’incognita. A maggior ragione se dopo un lungo stop. Tuttavia, il pareggio ottenuto contro l’Aurora non ha soddisfatto la Carcarese. C’è rammarico per una grande occasione sciupata ma anche la consapevolezza che è necessario giocare diversamente per ambire a un campionato di vertice.

“Abbiamo fatto un tiro in porta, bisogna fare di più. Abbiamo giocato sottotono. Chiedo scusa ai tifosi, che al posto di andare al mare sono venuti a sostenerci. Giocando così, faremo fatica con tutti”, afferma Giorgio Mombelloni.

