Casa Serena, muore un’ospite e scatta la denuncia. Indagini della polizia

Sanremo. Decesso di un’ospite a Casa Serena, scattano le indagini della polizia. È morta questa notte, intorno alle 2, una signora ricoverata presso la residenza protetta per anziani di Poggio. Le cause del tragico evento sono al vaglio degli agenti del commissariato. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che la donna sia rimasta tragicamente strozzata nel tentativo di divincolarsi da una cintura di contenzione. Già in passato l’anziana avrebbe cercato di liberarsi dal presidio disposto dal direttore sanitario, a sua tutela e sicurezza. Nei giorni scorsi uno stesso tentativo le aveva provocato la rottura di un femore.

