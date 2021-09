Genova, Ventimiglia e Dronero sbancano il 3° Valle Arroscia Open di petanque

Pieve di Teco. Poca gloria, ancora una volta, per i colori imperiesi a Pieve di Teco, dove nel week end è andato in scena il 3° Valle Arroscia Open, kermesse organizzata dalla Petanque Pontedassio, che in due giorni ha registrato oltre 200 presenze-gara, con atleti arrivati da Piemonte, Liguria e dalla vicina Francia. In lizza praticamente tutti i migliori del panorama nazionale, in un momento in cui i colori azzurri sono grandi protagonisti in campo internazionale, come dimostra la qualificazione, quale testa di serie n° 1, del Team Italia capitanato da Diego Rizzi, alla finalissima del circuito Masters francese.

