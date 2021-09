Letimbro, Maurizio Oliva punta su Carvisiglia: “Un giocatore così deve essere lasciato libero”

È ancora presto per giudicare la Letimbro. La squadra si allena da non più di due settimane e ha giocato soltanto una partita, coincisa con la sconfitta di misura in Coppa Liguria contro lo Speranza. Ma già dal derby contro i rossoverdi si è vista quella che potrebbe essere la chiave offensiva della stagione: Mattia Carvisiglia.

Il classe 1998 ha giocato come seconda punta, dietro l’attaccante Lantieri. La squadra ha giocato una buona partita dal punto di vista difensivo e del temperamento – qualche svarione sul lato sinistro della difesa a parte – mentre dal punto di vista offensivo le situazioni migliori sono passate tutte dal numero dieci gialloblù.

... » Leggi tutto