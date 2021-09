Ceriale, “Patto locale per la lettura”: ecco l’avviso pubblico

Il Comune di Ceriale nel luglio 2020 ha ottenuto la qualifica di “Città che Legge” per il biennio 2020-2021 ed è stato approvato il “Patto locale per la lettura”. Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Mibact, d’Intesa con l’Anci – Associazione Nazionale Comuni d’Italia – attraverso la qualifica di “Città che legge” ha deciso di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione alla lettura.

