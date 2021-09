Fiera di Recco, Pastorino e Siri: “Il Comune ha chiesto agli ambulanti 280 euro per il suolo pubblico, a fronte dei 140 iniziali. Ingiustificabile”

Recco. “È in corso in questi giorni la Sagra del fuoco di Recco, che richiama visitatori da diverse zone della Liguria. Non solo celeberrima per i fuochi d’artificio, ma anche per le numerose bancarelle che invadono tutti i quartieri recchesi. In una quattro giorni di festeggiamenti, è doveroso affrontare una spiacevole pagina, una brutta nota, alquanto stonata. Il comune di Recco infatti, ha richiesto agli ambulanti un plateatico di 280 euro, a fronte dei 140 euro originari” – a dirlo Gianni Pastorino, capogruppo consigliere regionale di Linea Condivisa.

