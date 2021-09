L’affaire Casa Serena in consiglio comunale, le reazioni delle opposizioni

Sanremo. Si è aperte con l’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia Luca Lombardi le reazioni della minoranza alle dichiarazioni del sindaco Alberto Biancheri sulla questione Casa Serena. Se da un lato Lombardi plaude all’intenzione del primo cittadino di revocare l’affidamento alla My House, dall’alro evidenzia una “mala gestio” della Rsa da parte dell’amministrazione comunale in carica. Anche i 700 mila euro di perdita, secondo l’esponente di FdI, non sono molti ripetto al bilancio di Palazzo Bellevue, che sfiora annualmente i 150 milioni di euro. «Bisogna pensare a lavoratori e ospiti. I primi che rischiano di perdere il lavoro e gli altri che da un giorno all’altro possono ritrovarsi senza dei punti di riferimento. Ma voi veramente avreste pensato di chiudere Casa Serena?. E’ una follia. Dovevate pensare prima a ricollocare i dipendenti comunali della Rsa nel palazzo comunale» spiega Lombardi.

