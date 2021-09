Superbonus 110%, Liguria diffidente: terzultima in Italia per interventi “ma recuperiamo”

Genova. Sono aumentati da 232 a 356 gli interventi legati al Superbonus 110% in Liguria tra luglio e agosto 2021, per un ammontare complessivo di 53 milioni di euro (dai 35 milioni precedenti). Tuttavia la nostra regione è tra quelle in Italia che meno hanno sfruttato, fino a ora, l’opportunità legata al Decreto Rilancio: dietro di noi soltanto il Molise e la Valle D’Aosta. Regioni simili in termini di popolazione come le Marche, ad esempio, vedono 874 interventi per 111 milioni di euro di investimenti.

