Alluvione 2011, l’ex sindaco Vincenzi: “Processo sbagliato che non offre giustizia neppure ai parenti delle vittime”

Genova. E’ pronta a svolgere attività di volontariato e spera di potersi rendere utile alla comunità Marta Vincenzi che questa mattina è comparsa in tribunale a Genova insieme al suo avvocato Stefano Savi per chiedere di essere ammessa all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma l’ex sindaco di Genova, che ha patteggiato 3 anni per l’alluvione 2011, in cui morirono sei donne di cui due bambine, continua a parlare di un “processo sbagliato, che non ha chiarito come si sono svolti i fatti e che non dà quindi giustizia né alle vittime e ai loro parenti né ai condannati”.

