Liguria salda in zona bianca, Toti: «Frutto della campagna vaccinale»

Genova. «Tutti gli indicatori dell’impatto del Covid in Liguria sono in diminuzione. Innanzitutto l’Rt è a quota 0,95, e l’incidenza settimanale su 100mila abitanti resta stabile a 57. Anche la pressione sugli ospedali è costante, con il 4% di occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che in area medica, al di sotto delle soglie che sono rispettivamente il 10 e il 15%: questi numeri confermano la Liguria in zona bianca». A dichiararlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel suo consueto punto stampa serale sull’emergenza Covid.

