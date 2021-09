Nel porto di Genova un nuovo parcheggio da 800 posti, ma saranno tutti a pagamento

Genova. Un nuovo parcheggio in area portuale da oltre 800 posti, di cui 407 (per la precisione 393, più 10 per disabili e alcuni posti moto) disponibili già da domani per espositori e allestitori del Salone Nautico di Genova “sfrattati” dal cantiere del Waterfront. Gli stalli si trovano suddivisi tra l’ultimo piano e il tetto del capannone ex Ortec, area in concessione a Ente Bacini adiacente alla Fiera, ed sono stati inaugurati oggi a una settimana dalla partenza della kermesse, anche se in realtà la copertura dell’edificio era già parzialmente usata come piazzale per la sosta.

