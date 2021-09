Bordighera. La giunta comunale di Bordighera, con la deliberazione n. 177 dello scorso 2 settembre, ha preso atto dell’aggiornamento della convenzione per l’intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale dei fabbricati di via Trento; esso è stato reso necessario a seguito del subentro di una nuova proprietà dell’area, che ora è in capo alla società Isabella Reoco 4.

... » Leggi tutto