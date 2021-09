Ventimiglia. Il giudice monocratico Antonio Romano ha condannato oggi, in primo grado (rito abbreviato), a 1 anno 5 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di estorsione un cittadino marocchino di 25 anni senza fissa dimora che lo scorso 29 giugno aveva chiesto dei soldi al legittimo proprietario di uno smartphone per restituirglielo.

