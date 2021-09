Abbattimento pini in via Aldo Moro, il sindaco Ingenito: «Decisione non semplice ma necessaria»

Bordighera. Si è tenuto questa mattina presso Palazzo Garnier l’incontro tra il sindaco Ingenito, il vice sindaco Bozzarelli, l’assessore Gnutti e Giancarlo Pignatta, presidente delegato della sezione del Ponente Ligure di Italia Nostra in fase di costituzione, in merito al progetto per il secondo lotto dei lavori di via Aldo Moro. L’appuntamento ha seguito il confronto che si era tenuto negli scorsi mesi con alcuni rappresentanti del Comitato Spontaneo del Verde di Bordighera.

