Il presidente Giulio Ivaldi alla presentazione della Sestrese: “La vaccinazione importante per la salvaguardia dei campionati”

“La Sestrese è un tuffo nel passato bello, ma costante, sono spesso a Sestri a vedere le partite, la Sestrese fa parte della storia della mia vita, da giovane andavo sul campo di via Chiaragna, dove sorgeva l’impianto storico dei verdestellati, mio padre ha giocato a calcio, ha fatto l’allenatore, io sono stato quattro anni dirigente”. Insomma, la Sestrese ha sempre un fascino particolare per il presidente del comitato ligure Giulio Ivaldi, che ieri ha preso parte alla presentazione della squadra in Via Sestri.

“La Sestrese – prosegue Ivaldi – è una società sempre presente sul pezzo, una presidenza, ed in particolare negli ultimi anni con la gestione del presidente Sciortino, educata, mai fuori dalle righe, che in questo momento ci serve molto”.

